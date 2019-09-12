مورينيو: فزت في الدوري الاسباني مع ريال مدريد في وقت صعب

Advertisements Advertisements

الخميس 12 سبتمبر 2019

مورينيو

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم الخميس، أنه "فخور" بتحقيق لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في توقيت كان الفوز به "أمراً صعباً ومميزاً حقاً"، وهي البطولة التي اعتبر أنها الأفضل في مسيرته، وذلك خلال حدث جرى بمقر "الليغا" في مدريد.



وقال مورينيو "سأظل فخوراً بالفوز بالدوري الذي لديكم وفعل ذلك في وقت كان تحقيق هذه البطولة أمراً مميزاً وصعباً حقاً"، في إشارة إلى انتزاع ريال مدريد تحت قيادته لبطولة الليغا موسم 2011-2012 بعد جمع 100 نقطة.

Advertisements

وأوضح الـ"سبيشال وان" أثناء الفعالية التي حضرها رئيس "الليغا" خابيير تيباس، واللاعب الكاميروني السابق صامويل إيتو أن "أسعد ذكرى لي هي الفوز بالليغا. أتيت إلى إسبانيا لأنني كنت أريد تدريب ريال مدريد، ولأنني كنت أرغب في أن أكون أول من يفوز بالدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني، أتيت وهذه الفكرة في رأسي".

كما أبرز المدرب البرتغالي أنه منذ رحيله عن كرة القدم الإسبانية في 2013 بعد تركه منصبه في "الميرينغي" وعلى مدار ستة أعوام "تحدثت فقط بشكل طيب" عن الدوري الإسباني، معتبراً نفسه "سفيراً" للبطولة.

وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013، حيث توج معه بلقب الدوري موسم 2011-2012 وكأس ملك إسبانيا موسم 2010-2011 وكأس السوبر الإسباني عام 2012.