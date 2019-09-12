شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الهجن الدولي» يقر نظامه الأساسي ويضم 28 عضوا جديدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي، محمد الزيادي (الطائف)

أقر الاتحاد الدولي للهجن أمس بالإجماع النظام الأساسي له، كما وافق على إضافة 28 عضوا جديدا في جمعيته العمومية في تصويت مغلق كذلك، إضافة إلى 14 عضوا السابقين ليصبح إجمالي الأعضاء الفاعلين 42 عضواً، فيما سيعقد جلسته الثانية غدا (الجمعة) لانتخاب الرئيس ونائبه.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن بحضور الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن غير العادية بحضور ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، وبمشاركة 86 مندوبا من 42 دولة، وذلك بفندق الانتركونتيننتال بمحافظة الطائف. ورحب الأمير عبدالعزيز في بداية كلمته بالحضور والمشاركين في اجتماع الجمعية غير العادية لاتحاد الهجن، مؤكدا أن اجتماع الأسرة الدوليه لرياضات الهجن بالطائف في العمومية الثانية للاتحاد الدولي للهجن، جاء للتباحث في سبيل تنظيم هذه الرياضة وتطويرها على كافة المستويات، وأضاف بقوله «عندما قررنا إنشاء هيئة دولية لسباقات الهجن اجتمع مندوبو 14 دولة فقط واليوم ينطلق الاتحاد إلى آفاق جديدة بمشاركة 86 مندوباً من 42 دوله، وسوف نعمل على ضم المزيد من الدول في عضوية الاتحاد»، مشيرا إلى أن سباقات الهجن لا تزال تشكل معلماً بارزاً في تقاليدنا وثقافاتنا عبر مئات السنين هنا بالمملكة العربية السعودية بيت الأمة العربية وكذلك الأمر مع العديد من الأمم الأخرى، وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالمية يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنضم للمنظومة الرياضية وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها في أفضل صورة والعمل معا على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها، متأمّلاً من خلال هذا الاجتماع رسم معالم طريق التقدم للاتحاد وتحديد الرؤى والأهداف ووضع القوانين واللوائح التي تنظم العمل. وقدّم رئيس تحالف أعضاء الرياضة المعتمدين المستقلين (AIMS) السيد ستيفين فوكس عرضاً عن أهم المؤسسات الرياضية الدولية، وتناول دورها وأهدافها ومبادئها التي يتم العمل على تحقيقها بصورة علمية مدروسة لتطوير أنواع الأنشطة الرياضة المختلفة على المستوى الدولي.