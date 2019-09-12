شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة يصل القصيم عبر طائرتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

وصلت أمس (الخميس) بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إلى القصيم على دفعتين بسبب عدم توفر حجوزات كافية لجميع أفراد البعثة في نفس الرحلة، مما أجبر الإدارة العدلاوية لعمل الحجوزات على دفعتين، إذ وصلت الدفعة الأولى عند الساعه الحادية عشرة صباحاً بوفد ضم الجهازين الفني والإداري عبر طيران ناس، فيما وصلت دفعة اللاعبين الثانية عند الساعة الثالثة مساءً عبر الخطوط الجوية السعودية

ميدانياً، اختتم الفريق تدريباته بقيادة المدير الفني التونسي أسكندر القصري، استعداداً لمواجهة اليوم الجمعة مع التعاون على ملعب القصيم في بريدة ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعد الفريق للمباراة بشكل جيد وكثف التدرييات طوال الأسبوع، حيث ركز على وضع الخطط المناسبة للمباراة ورفع معدل اللياقة، كما أجرى عدة تغييرات في عدد من المراكز لاختيار اللاعبين المناسبين لكل طريقة، فيما قام مدرب الحراس بالتركيز على القيام بتدريبات خاصة، واختتم الفريق تدريباته بتمارين الإطالة.