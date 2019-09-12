شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة خيمي تربك الوحدة قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) @1000duke قدم عضو مجلس إدارة نادي الوحدة والمشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالعزيز خيمي، استقالته من المجلس قبل مواجهة الأهلي بـ 24 ساعة، وأرجأ الكشف عن مسببات الاستقالة إلى ما بعد المباراة، ويعد الخيمي أحد صناع المجلس الجديد، إذ كان له دور بارز في تكوينه، وبذلك يصبح مجلس إدارة النادي مهدد بـ«الحل» في حال تقديم إي عضو استقالته، علما بأن المجلس يتكون من 6 أعضاء، ويعتبر خيمي ثاني شخص يقدم استقالته بعد المشرف العام على لعبة كرة اليد باسم خياط، قبل نحو شهر ونصف.

قدم عضو مجلس إدارة نادي الوحدة والمشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالعزيز خيمي، استقالته من المجلس قبل مواجهة الأهلي بـ 24 ساعة، وأرجأ الكشف عن مسببات الاستقالة إلى ما بعد المباراة، ويعد الخيمي أحد صناع المجلس الجديد، إذ كان له دور بارز في تكوينه، وبذلك يصبح مجلس إدارة النادي مهدد بـ«الحل» في حال تقديم إي عضو استقالته، علما بأن المجلس يتكون من 6 أعضاء، ويعتبر خيمي ثاني شخص يقدم استقالته بعد المشرف العام على لعبة كرة اليد باسم خياط، قبل نحو شهر ونصف.

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