شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين قيمة صفقات الهجن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

علمت "الخليج 365" أن ميدان الهجن في الطائف شهد أمس الأول عملية بيع لبكرتين بـ5 ملايين، وفي اليوم التالي شهد أيضا بيع بكرتين بـ5 ملايين أخرى.

وتأتي هذه الصفقات في وقت تحتدم فيه الأشواط الختامية في مهرجان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تشهد 20 شوطا للرموز، 4 منها ستكون في اليوم الختامي، التي رفعت سقف الحماس والنديّة بين المشاركين.

وأكد مطلعون لـ«الخليج 365» أن سوق هجن الطائف هو الأغلى في الخليج، ويشهد هذه الأيام تحريك رؤوس أموال كبيرة من أجل الفوز بنوماس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت في بداية المهرجان شهدت البكرة شبرية أكبر صفقة بيع بـ4.6 مليون من مالكها محمد معزي المغيري لصالح هجن الرئاسة.