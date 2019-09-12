شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذية رالي القصيم تعقد اجتماعها الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

عقدت اللجنة التنفيذية لـ«رالي القصيم» في نسخته الأولى اجتماعها الأول برئاسة وكيل إمارة ‏منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على الراليات في المملكة العربية السعودية عبدالله ‏باخشب، وحضور المدير الفني في الاتحاد حمود الجابري، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، حيث استعرض الاجتماع، الذي أقيم في مقر الإمارة بالقصيم، خطة العمل والخطوات التحضيرية ‏والهيكل التنظيمي ومهمات اللجان والمسار المقترح للرالي، كما تم استعراض التحضيرات الأولية لتنظيم النسخة الأولى من الرالي والدعم اللوجيستي ‏والبرنامج العام، وآخر استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى ‏مقر الرالي الرئيسي.‏

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأولى من رالي القصيم خلال الفترة من 17 ـ 19 أكتوبر ‏القادم، التي تمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.‏

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من جانبه، أثنى عبدالله باخشب على دعم واهتمام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ‏للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ‏وتوجيهه بتسخير كافة إمكانيات الاتحاد لتسهيل عمل اللجان، ومواصلة النجاحات التي بدأت ‏من الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في عسير.‏

وقدّم المشرف العام على الراليات في المملكة شكره وتقديره إلى وكيل إمارة القصيم وكافة ‏منسوبيها وممثلي الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة على التفاعل والحرص على نجاح ‏الحدث. ‏

كما أكد باخشب أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم الحدث بصورة مميزة، والعمل ‏على تذليل كافة العقبات للخروج بأفضل نتائج ممكنة، وإبراز الدعم الكامل الذي تجده رياضة ‏السيارات والدراجات النارية من القيادة الحكيمة والهيئة العامة للرياضة.‏