شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذية رالي القصيم تعقد اجتماعها الأول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)عقدت اللجنة التنفيذية لـ«رالي القصيم» في نسخته الأولى اجتماعها الأول برئاسة وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على الراليات في المملكة العربية السعودية عبدالله باخشب، وحضور المدير الفني في الاتحاد حمود الجابري، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، حيث استعرض الاجتماع، الذي أقيم في مقر الإمارة بالقصيم، خطة العمل والخطوات التحضيرية والهيكل التنظيمي ومهمات اللجان والمسار المقترح للرالي، كما تم استعراض التحضيرات الأولية لتنظيم النسخة الأولى من الرالي والدعم اللوجيستي والبرنامج العام، وآخر استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى مقر الرالي الرئيسي.
ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأولى من رالي القصيم خلال الفترة من 17 ـ 19 أكتوبر القادم، التي تمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.
من جانبه، أثنى عبدالله باخشب على دعم واهتمام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوجيهه بتسخير كافة إمكانيات الاتحاد لتسهيل عمل اللجان، ومواصلة النجاحات التي بدأت من الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في عسير.
وقدّم المشرف العام على الراليات في المملكة شكره وتقديره إلى وكيل إمارة القصيم وكافة منسوبيها وممثلي الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة على التفاعل والحرص على نجاح الحدث.
كما أكد باخشب أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم الحدث بصورة مميزة، والعمل على تذليل كافة العقبات للخروج بأفضل نتائج ممكنة، وإبراز الدعم الكامل الذي تجده رياضة السيارات والدراجات النارية من القيادة الحكيمة والهيئة العامة للرياضة.
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