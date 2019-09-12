شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العدالة: صححنا أخطاءنا السابقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

شدد المدير الفني للفريق الكروي بنادي العدالة التونسي اسكندر القصري على أهمية مباراة اليوم (الجمعة) أمام التعاون، ووصفها بالصعبة كونها تقام على ملعب الخصم، وقال: «عملت طوال الحصص التدريبية الماضية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الجولتين الماضيتين والمواجهة الودية». وأشار إلى أن الفريق يحتاج لعدد من المباريات لكي يظهر قدراته، خصوصا على مستوى اللاعبين. وأكد القصري أنه «لا مجال للتهاون مع أي مباراة ولن تتم الاستكانة إلى النقاط التي حصلنا عليها»، وأضاف أن «المشوار طويل ويجب علينا التقدم خطوة خطوة ونفصل كل مواجهة لوحدها». وعن فريق التعاون قال إنه «يملك عناصر مميزة ووضعنا الخطة المناسبة لمواجهته».

فيما أوضح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي العدالة المحترف السنغالي سيسيه أن فريقه يسعى جاهدا للحصول على نتيجة إيجابية في مواجهة التعاون. وقال: «إمكانيات فريقنا قادرة على الخروج بنتيجة جيدة رغم صعوبة المباراة وأمام فريق متمرس في الدوري». وأشار إلى أن توجيهات المدرب والعمل طوال الأيام الماضية في التدريبات كان لهما أثر كبير في تصحيح الأخطاء. وفي ختام تصريحه طالب اللاعبين أن يكونوا عند حسن ظن جماهيرهم والعودة إلى الأحساء بنقاط إيجابية.