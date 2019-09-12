شكرا لقرائتكم فقرات حسام حسن تثير الذعر في سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
خلال 30 جقيقة تمت اتصالات سريعة عبر الهواتف النقالة بحثاً عن طبيب مخ واعصب يمكن لحسام حسن أن يتوجه اليه، وعلي الفو تم التواصل الي أحد أساتذة كلية طب الاسكندرية في هذا التخصص ، ليذهب اليه حسام حسن ، لتكوت المفاجأة في أن الطبيب كان داخل حجرة العمليات ليرد أحد مساعديه علي هاتفه ويحدد للمدير الفني لسموحة، موعداً لمسف وتحديد مده وكيفية معالجة فقرات عنق حسن التي أزعجت كل الحضور ، وعقب المران أصر اللاعبين علي عدم مغادرة الملعب قبل الانطمئنلن علي حالة مديرهم الفني عبر توأمه ابراهين حسن وطارق سليمان
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