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فقرات حسام حسن تثير الذعر في سموحة...

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جدة - عمرو شويل فجأة توقف مران فريق سموحة مساء الأربعاء ، وانزعج الجميع بعد أن طلب المدير الفني حسام حسن مساعده من معه في المعلب ليجلس سريعاً ، ويطلب المساعدة الطبية، بشعوره بالآم قوية في فقرات العنق بحسب تعبيره – وعدم قدرته علي المشي أو يستدير لبضعة خطوات، ليتكهرب الجو سريعاً ، ومع محاولات طبيب الفريق والطاقم الطبي لايقاف الالم او تسكينه ، طلب حسام من مساعديه أن يستكملوا المران طبقاً للبرنامج الموضوع ليقود طارق سليمان المران ، لحين النظر في حالة فقرات عنق المدير الفني ، الذي رفض حضور سيارة اسعاف لنقله لاحدي المستشفيات .

 

خلال 30 جقيقة تمت اتصالات سريعة عبر الهواتف النقالة بحثاً عن طبيب مخ واعصب يمكن لحسام حسن أن يتوجه اليه، وعلي الفو تم التواصل الي أحد أساتذة كلية طب الاسكندرية في هذا التخصص ، ليذهب اليه حسام حسن ، لتكوت المفاجأة في أن الطبيب كان داخل حجرة العمليات ليرد أحد مساعديه علي هاتفه ويحدد للمدير الفني لسموحة، موعداً لمسف وتحديد مده وكيفية معالجة فقرات عنق حسن التي أزعجت كل الحضور ، وعقب المران أصر اللاعبين  علي عدم مغادرة الملعب قبل الانطمئنلن علي حالة مديرهم الفني عبر توأمه ابراهين حسن وطارق سليمان

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