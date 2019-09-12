شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع بلاعبى الزمالك بفندق الاقامة بالسنغال قبل مواجهة جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، محاضرة مع اللاعبين بفندق الإقامة بالسنغال، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت، المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.

تحدث ميتشو مع لاعبى الزمالك عن بعض النواحى الفنية قبل لقاء بطل السنغال وذلك قبل توجه الأبيض إلى ملعب جامبر بداكار فى السنغال من أجل خوض أول مران له استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال بحضور جميع اللاعبين.

Advertisements

ورفض الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، حضور أي جماهير في مران الفريق اليوم حيث تم التأكيد على مسئولي جينيراسيون فوت السنغالي بأن يكون تدريب الفريق الأبيض مغلقا وفور وصول الأبيض لملعب جامبر قاد الصربي دوشان المدرب العام للزمالك، فقرة التدريب البدني للاعبين بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات البدنية في المران.

يذكر، أن بعثة الزمالك قد وصلت أمس الأربعاء، إلى السنغال، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تأهل الأبيض إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الإفريقية.