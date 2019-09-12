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10 آلاف مشجع للسوبر المصري فى حالة إقامتها باستاد السلام...

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن المفاوضات مع الجهات الأمنية ما زالت قائمة لإختيار الملعب النهائى المستضيف للسوبر المصري الذى يجمع الأهلي " بطل الدوري عن نسخة 2017 – 2018 ، و الزمالك بطل كأس مصر.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن برج العرب أو السلام الأقرب لإستضافة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري.

تابع ، أنه فى حالة إقامة المباراة باستاد السلام فلن تزيد الجماهير عن 10 آلاف مشجع.

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