يستيش : اعلم بحجم الإسماعيلي بمصر...

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و يلتقي الإسماعيلي و اهلي بني غازي الليبي مساء الجمعة على ملعب الاسماعيلية في ذهاب دور الـ٣٢ بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.
و أضاف: فزت بتلك البطولة في السابق مع الصفاقسي و لكنها أصبحت بالنسبة لي ماضي و الآن فتحت صفحة جديدة مع الاسماعيلي و أسعى لتحقيق المزيد .
أنهى تصريحاته قائلا : الجماهير هي الدافع الأول بكرة القدم و اعتقد أن جماهير الاسماعيلي ستبدع في ذلك الدور خلال مواجهة الغد.
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