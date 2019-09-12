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يستيش : اعلم بحجم الإسماعيلي بمصر...

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جدة - عمرو شويل صرح الصربي ميودراج يستيش المدير الفني للإسماعيلي أنه يعلم حجم و قيمة الدراويش بمصر و يقدر ذلك جيدا و يسعى لتحقيق آمال الجماهير خلال الفترة القادمة .

 

و أضاف خلال المؤتمر الصحفي للقاء أهلي بني غازي أنه يعلم جيدا نقاط القوة و الضعف للفريق الليبي و يعلم الكثير عن الكرة الليبية و أنه نقل للاعبيه الصورة و سيسعى لتحقيق ما يرضي طموحه خلال المباراة .

و يلتقي الإسماعيلي و اهلي بني غازي الليبي مساء الجمعة على ملعب الاسماعيلية في ذهاب دور الـ٣٢ بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

 

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و أضاف: فزت بتلك البطولة في السابق مع الصفاقسي و لكنها أصبحت بالنسبة لي ماضي و الآن فتحت صفحة جديدة مع الاسماعيلي و أسعى لتحقيق المزيد .

 

أنهى تصريحاته قائلا : الجماهير هي الدافع الأول بكرة القدم و اعتقد أن جماهير الاسماعيلي ستبدع في ذلك الدور خلال مواجهة الغد.

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