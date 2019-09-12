شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستعد للموسم الجديد بأغنية "ذئاب الجبل يا وحوش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأبرم المقاولون العرب تسع صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، النيجيري كوفري ايبونج، معروف يوسف، محمود السيد و محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي .
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