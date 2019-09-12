إيقاف الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في باراغواي مدى الحياة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عاقبت لجنة القيم المستقلة في الاتحاد الدولي "فيفا" يوم الخميس خوان أنخيل نابوت الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في باراغواي بالإيقاف مدى الحياة وغرمته مليون فرنك سويسري، 1.01 مليون دولار، بداعي الرشوة. وقال "فيفا" في بيان "كشفت التحقيقات بشأن السيد نابوت عن وقائع رشوة في الفترة بين 2012 و2015 فيما يتعلق بدوره في منح عقود لشركات للحصول على حقوق إعلامية وتسويقية لمسابقات اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول)".

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