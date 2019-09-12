شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يبحث عن وديتين استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مشاركتهم فى بطولة الجونة الودية التى تأتى ضمن تحضيرات الفريق للمشاركة ببطولة الدورى الممتاز.

وينتظر أن يعقد ميدو جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح سلبيات وإيجابيات دورة الجونة وإطلاعهم على المرحلة الأخيرة من التحضير للدورى الممتاز، بجانب تحفيزهم على الاجتهاد لبدء المشوار بالموسم الجديد بشكل قوى.

ويبحث ميدو عن خوض الفريق مباراتين وديتين خلال الأسبوع المقبل لرغبته فى الحفاظ على حساسية المباريات للاعبين ومنح الفرصة للعناصر التى لم تشارك فى دورة الجونة. وقرر ميدو وضع برنامج تدريبى خاص للعناصر الجديدة الذين تعاقد معهم الفريق الفيومى خلال الميركاتو الصيفى البالغ عددهم 7 لاعبين فقط وهم: محمد إبراهيم ـ أيمن حفنى ـ عمرو مرعى ـ أودو موسيس ـ خالد أوتشو ـ أحمد صبيحة ومحمود فهمى ثنائى النصر، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق، وذلك بهدف الوصول بهم إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد وسرعة انسجامهم مع اللاعبين القدامى بالفريق.

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وضمت قائمة مصر المقاصة، فى حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم- محمود حمدى- محمد كوكو.

وفى خط الدفاع: أحمد مودى وشريف حازم ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد صبيحة وحسنى فتحى وعصام صبحى وأحمد محسن وهانى سعيد. وخط الوسط: خالد أوتشو ومحمد تونى ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وأيمن حفنى وباولن فوافى ومحمد مسعد وشيملس بيكلى ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان وصلاح عاشور، وخط الهجوم: عبدالله مجدى وعمرو مرعى وأودو موسيس وصلاح أمين ومحمد دسوقى.

من جانبه، أكد وليد هويدى مدير الكرة للمقاصة أن الفريق استفاد من المشاركة فى دورة الجونة الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى أنها كانت فرصة جيدة للجهاز الفنى من أجل تجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم لأعلى فورمة فنيا وبدنيا من خلال الاحتكاك القوى مع أندية الممتاز قبل انطلاق الدورى.

وأضاف «هويدى» أن الجهاز الفنى حرص على المشاركة فى هذه الدورة الودية باعتبارها فرصة جيدة لمشاهدة كل اللاعبين وخير ختام لفترة الإعداد التى بدأها الفريق.