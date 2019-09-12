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ريـال مدريد يعلن إصابة مودريتش في العضلة الضامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريـال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة بالعضلة الضامة للساق اليمنى، وأنه سيتم تقييم حالته خلال الساعات القادمة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الإصابة ستبعد مودريتش بالتأكيد على مواجهة ليفانتي على ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، السبت المقبل، بالجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا».

وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش لعب مع منتخب كرواتيا أمام أذربيجان الاثنين الماضي بتصفيات يورو 2020 لكنه لم يتدرب مع زملائه بالفريق لدى عودته للعاصمة الإسبانية وركز على التدريبات البدنية.

ونوهت الصحيفة إلى أن إصابة مودريتش تشكل صداعا في رأس المدير الفني الفرنسي للريـال، زين الدين زيدان، حيث ينضم لزميله الآخر بخط الوسط إيسكو المصاب أيضا، ما يحتم تجهيز كاسيميرو وفالفيردي لخوض لقاء ليفانتي واللذين عادا من التوقف الدولي، أمس الأربعاء فقط.

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