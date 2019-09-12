سيعود لويس سواريز إلى فالنسيا بينما يلعب ميسي في دورتموند

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الخميس 12 سبتمبر 2019

سواريز وميسي

تدرب لويس سواريز مع زملائه في برشلونة صباح يوم الخميس وكل شيء يشير إلى أن مهاجم الأوروغواي قادر على المشاركة في مباراة يوم السبت ضد فالنسيا في كامب نو. مباراتان الفريقان التاليتان في مباراتي ريال بيتيس وأوساسونا.



وستكون عودة المهاجم موضع ترحيب لإرنستو فالفيردي ، الذي شهد فريقه يسقط بالفعل خمس نقاط من مباراته الثلاث الافتتاحية.

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ليونيل ميسي غاب عن المباريات الثلاث حتى الآن. هذا الموسم ولم يتدرب مع الفريق يوم الخميس ، مما يعني أنه من شبه المؤكد أن يكون خارج ملعب فالنسيا ، كما اعترف في مقابلته مع صحيفة "سبورت"، هدف ميسي هو العودة لمباريات دوري أبطال أوروبا في برشلونة.

بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء. يعتمد وجوده بالكامل على تطوره خلال الأيام القليلة المقبلة ، على الرغم من أنه.

إذا فشل اللاعب الأرجنتيني في تشكيل تشكيلة الفريق لمباراة دورتموند ، فمن المحتمل أن يكون جاهزًا للرحيل لمواجهة غرناطة في 21 سبتمبر.

في أول أيام عودته لموسم ما قبل الموسم ، وشهد ذلك غيابه عن جولة برشلونة إلى الولايات المتحدة ، بينما يبدو الآن أنه سيغيب عن المباراة الرابعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الدوري الاسباني على التوالي.