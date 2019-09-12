شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مشيط: شاركت بـ «هبّاش» لأهمية رمز الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف الشاعر ومالك الهجن الإماراتي محمد بن مشيط المري أن فوز القعود «هبّاش» برمز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتبر أغلى رمز يضيفه إلى إنجازات هجنه، لافتا إلى أن قصّة القعود «هبّاش» لم تخلو من المغامرة في رفضه المحاولات لبيعه قبيل مشاركته في أشواط الرموز قبل يومين بدعوى أنه أتى به من الإمارات للمغامرة به من أجل الفوز برمز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحاز على الفوز في آخر السباق ولله الحمد، وارتجل فيه بيت شعر قائلاً:

تجمّلت واتعبت القعادين ياهبّاش

وانا اللي اشتريتك دافعٍ فيك تسعيرة

مضيفا: بأن لهذا القعود خمسة إنجازات في الإمارات وهو من أغلى الهجن لديه ولهذا شارك بأغلى ما يملك في هذا المهرجان الذي يحمل اسما غاليا وكبيرا على قلبه، وتعتبر أول مشاركه للقعود في السعود وحقق الفوز فيها، مهديا الفوز للشعب الإماراتي والشعب السعودي لا سيما أن هذين البلدين تربطهما العلاقه الأخوية والتماسك القوي، شاكرا للاتحاد السعودي هذه التطويرات في ميدان هجن الطائف.