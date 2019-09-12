النصر والشباب.. قمة الطموحات المتناقضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

تتجه أنظار عشاق المستديرة صوب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، عندما تعود الحياة مجددا لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بافتتاح الجولة الثالثة بقمة الرياض المرتقبة ما بين النصر والشباب، حيث يبلغ التنافس أشده بين الفريقين قبل انطلاق المباراة وما تسبقه من معركة خارج المستطيل الأخضر بتبادل تصريحات على صعيد الطرفين تشهد من خلالها حالة من الترقب وتبقى أحاسيس ومشاعر الوسط الرياضي معلقة بما ستسفر عنه المواجهة.

وستكون قمة الجولة الثالثة ذات نكهة خاصة، وتحمل في طياتها ندية وتنافسا، تختلف الطموحات بين الفريقين هذه المرة، فالنصر المستضيف يدخل اللقاء وهو منشغل باستحقاقه الآسيوي يوم الاثنين المقبل ويريد تحقيق انتصار ثمين يعزز رصيده النقطي ويصل إلى النقطة التاسعة، لا سيما أنه يتساوى مع الهلال في النقاط بتحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين، فيما يبحث الشباب عن تعويض التعثر الذي تعرض له أمام الفيصلي في الجولة الماضية، حيث يمتلك الشباب أربع نقاط.

قبل المواجهة

تواجه الفريقان في دوري المحترفين 22 مرة، فاز الشباب في 8، وفاز النصر في 7 وتعادلا 7 مرات.

آخر فوز شبابي على النصر كان في الدور الأول من موسم 2016 بهدفي بن يطو وسند شراحيلي مقابل هدف سجله ادريان .

شهدت آخر 5 مواجهة بين الفريقين تفوقا نصراويا بتحقيق خمسة انتصارات بهدف دون مقابل لم يسجل الشباب فيها أي هدف.

ينتظر أن يقود محمد السهلاوي هجوم الشباب أمام فريقه السابق النصر.

استطاع حارس ودفاع النصر الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراتين .

آخر فوز شبابي برئاسة خالد البلطان على النصر في الدوري موسم 2012 بهدفين مقابل هدف.

فيتوريا سيزج بعوض خميس في الجهة اليسرى وعدم الزج بالعبيد خشية عودة الإصابة له مجددا.

ستصاحب المباراة قبل انطلاقتها فعاليات خارج الملعب .

لن يتمكن جمال بلعمري من قيادة خط الدفاع الشبابي.

الملعب : استاد الملك فهد الدولي بالرياض

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الجولة: 3

التوقيت : 20.40 م

درجة الحرارة : 39

مدرب النصر: روي فيتوريا

مدرب الشباب: خورخي الميرون