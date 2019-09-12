سكري القصيم يخشى عنفوان العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يخشى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون «حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين» قوة وعنفوان العدالة الوافد الجديد للدوري، عندما يلتقي الفريقان اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

يدفع مدرب سكري القصيم باولو سيرجيو بكل قوته الضاربة طمعا في تحقيق الفوز على أرضه في ثاني مباراة يخوضها في البطولة بعد أن تعادل في المباراة الوحيدة التي خاضها أمام الحزم بهدف لكل منهما، وتأجلت مباراته الثانية أمام الاتحاد لظروف مشاركة الأخير العربية.

في المقابل، أعطى فريق العدالة بقيادة مدربه إسكندر القصري انطباعا قويا في البطولة، بعدما جمع 4 نقاط من لقاءين، حيث تعادل مع الأهلي في جدة بهدف لكل منهما، واكتسح ضمك برباعية في الجولة الثانية.