الاتحاد ضيفا على ضمك وعينه على الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يحل الاتحاد مساء اليوم ضيفا ثقيلا على مضيفه ضمك في إطار مباريات الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

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ويخوض الاتحاد المواجهة بعد تأجيل لقاء التعاون في الجولة الماضية بسبب المشاركة في البطولة العربية أمام العهد اللبناني. ويقبع العميد في المركز السابع بعد أن حقق الفوز أمام الرائد ويأمل المدرب التشيلي سييرا في تحقيق نتيجة إيجابية تدفع الفريق معنويا قبل منازلة الهلال في إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

في المقابل، يتذيل ضمك سلم ترتيب الدوري برفقة الرائد، حيث خاض الفريق الجنوبي مباراتين أمام النصر والعدالة لم يحقق فيهما أي انتصار ولم يستطع تسجيل أي هدف، ويعد دفاعه ثاني أضعف دفاع حتى الآن بعد ولوج مرماه 6 أهداف كان آخرها في مباراة العدالة بالجولة الماضية، مما أثار شكوكا حول مستقبل المدرب التونسي محمد الكوكي، إذ تعتبر مواجهة الاتحاد هي الفصل الأخير فيما لو تعرض الفريق إلى خسارة ثالثة.

يذكر أن ضمك خاض ودية أمام الأهلي خلال أسبوع الفيفا وخسرها بهدفين مقابل هدف، وسيعتمد الكوكي في مباراة الاتحاد على زكريا حدراف وزيزنهو بجانب ياجور، والمواجهة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين.