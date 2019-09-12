40 مليونا للأهلي من بيع اللاعبين في الميركاتو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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علمت «مكة» من مصادر مؤكدة أن حجم استثمارات الأهلي في لاعبيه الأجانب والسعوديين الذين أبعدهم عن الفريق في الميركاتو الصيفي بلغت نحو 40 مليون ريال.

وبينت المصادر أن آخر اللاعبين الذين تم استثمارهم اليكس الصربي الذي تم الاستغناء عنه بعد مباراة العدالة، حيث بلغت قيمة استثمارات الأجانب من اللاعبين 10 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة استثمارات المحليين 3 ملايين ريال.

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على الجانب الأخر، تواصل إدارة الأهلي التفاوض مع حارس المرمى محمد الربيعي الذي تبقى في عقده نحو عام وأبلغته بتمسكها به، رافضة وبشكل قاطع الدخول في أي أحاديث حول الآراء التي راجت عن مفاوضات اللاعب مع أحد أندية المحترفين.

ونفت الإدارة التفاوض مع المدرب جروس الذي قاد الفريق لتحقيق بطولة الدوري والكأس قبل نحو عامين، وأكدت تمسكها بالصربي برانكو.

وفي جانب آخر، حظي اللاعب مصطفى بصاص بالإشادة من الجهاز الفني بعد الجهد الكبير الذي قدمه خلال الفترة الماضية وتوجه بهدف في مباراة ضمك الودية الأخيرة، وقد تشهد الجولة القادمة عودته للمباريات الرسمية.