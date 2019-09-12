السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 7 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء قرعة دور الـ64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض. وأوضح رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي نعيم البكر أن اللجنة قررت إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من المسابقة بعد نهاية دور الـ64، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو لعب دور الـ64 في وقت مبكر من الموسم، ليعطي مساحة أكبر في الروزنامة، إذ سيلعب خلال الفترة من 3-10 نوفمبر المقبل، وسيتم إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة مطلع ديسمبر المقبل. المشاركون في كأس الملك Advertisements 16 فريقا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. 20 فريقا من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. 24 فريقا من دوري الدرجة الثانية. 4 أندية تأهلت من دوري الثالثة «اللواء، عكاظ، طويق، طبرجل».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أكتوبر موعدا لقرعة كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.