شكرا لقرائتكم أسوان يضم على عيد من بتروجت موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى فى التعاقد مع على عيد لاعب فريق بتروجت لمدة موسمين خلال الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى الدورى الممتاز الموسم المقبل. ويستعد فريق أسوان لملاقة نظيرة مصر المقاصة فى أولى مباريات بطولة الدورى الممتاز والمقرر أنطلاقة يوم 21 من الشهر الجارى . ومازال الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى يبحث عن صفقات أخرى لتدعيم الفريق، حتى يؤدى بشكل جيد فى الموسم المقبل ويستطيع البقاء فى دورى الأضواء والشهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يضم على عيد من بتروجت موسمين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.