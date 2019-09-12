شكرا لقرائتكم الإسماعيلى بالزى الرسمى أمام أهلى بنغازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الاسماعيلي مع أهلي بنغازي الليبي والذي انعقد منذ قليل عن إرتداء الدراويش الزي الأساسي التي شيرت الأصفر والشورت الازرق فيما يرتدي بطل ليبيا التي شيرت والشورت الفوشيا.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في تمام السادسة مساء غدا الجمعة بدور الـ 32 بالبطولة العربية.

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واختار الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للاسماعيلي 21 لاعبا لتلك المباراة واستبعد الرباعي محمد صادق ونادر رمضان وخليل نيمار وعمر الوحش.