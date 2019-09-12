شكرا لقرائتكم الإسماعيلى بالزى الرسمى أمام أهلى بنغازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الاسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في تمام السادسة مساء غدا الجمعة بدور الـ 32 بالبطولة العربية.
واختار الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للاسماعيلي 21 لاعبا لتلك المباراة واستبعد الرباعي محمد صادق ونادر رمضان وخليل نيمار وعمر الوحش.
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