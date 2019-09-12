اخبار الرياضه

الإسماعيلى بالزى الرسمى أمام أهلى بنغازى...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الإسماعيلى بالزى الرسمى أمام أهلى بنغازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الاسماعيلي مع أهلي بنغازي الليبي والذي انعقد منذ قليل عن إرتداء الدراويش الزي الأساسي التي شيرت الأصفر والشورت الازرق فيما يرتدي بطل ليبيا التي شيرت والشورت الفوشيا. 

 

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في تمام السادسة مساء غدا الجمعة بدور الـ 32 بالبطولة العربية.

Advertisements

 

واختار الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للاسماعيلي 21 لاعبا لتلك المباراة واستبعد الرباعي محمد صادق ونادر رمضان وخليل وعمر الوحش.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى بالزى الرسمى أمام أهلى بنغازى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا