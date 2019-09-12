شكرا لقرائتكم مصنع الرجالة يهدد القطبين.. اسمع كيف يستعد المقاولون للدورى بنغم "وحوش الذئاب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق نادي المقاولون العرب أغنية جديدة بمناسبة قرب بدء الموسم الجديد الذي تطلق صافرته 21 سبتمبر الجاري، حيث يواجه ذئاب الجبل طلائع الجيش في المباراة الأولى، وحملت الأغنية عنوان "ذئاب الجبل يا وحوش".

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من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن ذئاب الجبل لن يتنازلوا عن المربع الذهبي في الموسم الجديد لضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية رغم صعوبة المنافسة.

وأبرم المقاولون العرب تسع صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، النيجيري كوفري ايبونج، معروف يوسف، محمود السيد و محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي .