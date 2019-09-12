شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكشف موقف محمد شوقى من الانضمام للمنتخب الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى موقف مساعده محمد شوقى من الانضمام الى الجهاز الفنى للمنتخب الأول المقرر تشكيله خلال الفترة المقبلة.

وربطت تقارير إعلامية انضمام محمد شوقى الى الجهاز الفنى المعاون للمنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة حيث يعكف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اعلان اسم مدرب الفراعنة المقبلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن محمد شوقى لم يبلغه بإختياره ضمن الجهاز الفنى للمنتخب الأول خلال الفترة الحالية.

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وقال غريب : بالطبع نتمنى لشوقى النجاح سواء مع المنتخب الأولمبى أو الأول لكن لو كانت هناك أنباء مؤكدة لكان أحداً تحدث معى من اتحاد الكرة أو المدرب نفسه.

وأوضح شوقى غريب أنه يركز حاليا على استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.