شكرا لقرائتكم ميتشو يضع 3 سيناريوهات لتعويض غياب شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، 3 سيناريوهات لتعويض غياب شيكابالا قائد الفريق عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

ويأتى السيناريو الأول لتعويض غياب شيكابالا عن تشكيل الزمالك هو عودة عبد الله جمعة لمركز الجناح أمام الظهير الأيسر محمد عبد الشافى وبذلك يكون ثلاثى الخط الأمامى هم أشرف بن شرقى وأوباما وعبد الله جمعة خلف رأس الحربة أما السيناريو الثانى أن يتم الدفع بواحدا من الثنائى جمعة وعبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر والدفع بأحمد سيد زيزو فى مركز الوسط الهجومى والسيناريو الثالث هو تواجد كريم بامبو بدلا من زيزو فى التشكيل الأساسى.

ويغيب شيكابالا عن الزمالك أمام بطل السنغال بعد قرار ميتشو بإراحته من المباراة لتجهيزه لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر إقامتها يوم 20 من شهر سبتمبر الجارى.