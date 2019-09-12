شكرا لقرائتكم تيجانا يوضح حقيقة حجز فندق بعيد عن ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى السنغال لـ"سوبركورة حول تلك المسألة:"الأمر لا يوجد به أي أزمة فالفنادق القريبة من ملعب المباراة فى السنغال لا نراها جيدة بالنسبة لنا لذلك قمنا بحجز فندق يبعد عن الملعب بنصف ساعة واللاعبين كل تركيزهم فى المباراة والاستعداد الجيد لها".
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى السنغال أمس الأربعاء، على أن يخوض الفريق مرانه الأول مساء اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون بعد تأهل الأبيض لهذا الدور عقب الفوز على ديكاداها الصومالى بنتيجة 13 / 0 فى مجموع المباراتين.
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