شكرا لقرائتكم تيجانا يوضح حقيقة حجز فندق بعيد عن ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجزت بعثة الزمالك، فندق الإقامة فى السنغال بمسافة بعيدة عن ملعب مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، قبل اللقاء المقرر له بعد غد السبت، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، أثار الأمر جدلاً فى الساعات الماضية ومدى تأثير بُعد فندق إقامة الأبيض عن ملعب المواجهة المنتظرة له قبل المباراة المرتقبة مع بطل السنغال.

ومن جانبه قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى السنغال لـ"سوبركورة حول تلك المسألة:"الأمر لا يوجد به أي أزمة فالفنادق القريبة من ملعب المباراة فى السنغال لا نراها جيدة بالنسبة لنا لذلك قمنا بحجز فندق يبعد عن الملعب بنصف ساعة واللاعبين كل تركيزهم فى المباراة والاستعداد الجيد لها".

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى السنغال أمس الأربعاء، على أن يخوض الفريق مرانه الأول مساء اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون بعد تأهل الأبيض لهذا الدور عقب الفوز على ديكاداها الصومالى بنتيجة 13 / 0 فى مجموع المباراتين.