شكرا لقرائتكم المدير الفنى لأهلي بنغازي يعاين ملعب الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و على صعيد آخر وصل لاعبو أهلي بنغازي الليبي الى ملعب الاسماعيلية حيث يخوض الفريق الليبي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب المباراة .
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