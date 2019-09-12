شكرا لقرائتكم المدير الفنى لأهلي بنغازي يعاين ملعب الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجزائري رشيد بلحوت المدير الفني لاهلي بنغازي الليبي بجولة لمعاينة ملعب ستاد الاسماعيلي قبل مباراة الغد التى تجمعه مع الدراويش فى البطولة العربية .

و على صعيد آخر وصل لاعبو أهلي بنغازي الليبي الى ملعب الاسماعيلية حيث يخوض الفريق الليبي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب المباراة .

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و يلتقي الاسماعيلي و اهلي بنغازي الليبي مساء الجمعة على ملعب الاسماعيلية في إطار مواجهات الذهاب بدور ال ٣٢ لكأس محمد السادس للاندية ابطال العرب.