شوقى غريب يكشف موعد الإعلان عن قائمة الفريق المشاركة بأمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى موعد ارسال قائمة الفريق التى ستشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكية 2020.
أكد شوقى غريب أن المنتخب سيرسل قائمة الفريق الى الاتحاد الافريقى لكرة القدم قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام وفقاً للائحة المعتمدة من قبل الكاف.
أضاف شوقى غريب أن المنتخب الأولمبى سيشارك بـ21 لاعباً فى البطولة على أن يتم الاستقرار عليهم خلال المعسكر الأخير للبطولة.
واستطاع المنتخب الأولمبى فى تحقيق الانتصار على نظيره السعودى مرتين خلال الأجندة الدولية الرسمية الماضية.
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