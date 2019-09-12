شكرا لقرائتكم أجانب النصر "كلمة السر" أمام الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعول النصراويون كثيراً على لاعبيهم الأجانب خلال مواجهات فريقهم أمام الشباب والذي كان لهم الدور الأكبر في حسم آخر خمسة لقاءات جمعت الفريقين والتي انتهت جميعها بفوز أصفر العاصمة.

ولم تشهد مبارياتهم الخمس الأخيرة أي تغيير في النتيجة حيث انتهت جميعها بفوز النصر بنتيجةٍ واحدة بهدف نظيف سجلها لاعبوه الأجانب.

ولم يعرف الشباب طعم الانتصارات على النصر في آخر 5 مواجهات والتي فاز فيها الأصفر بنتيجة واحدة 1-صفر حيث تناوب على تسجيلها الباراغوياني فيكتور أيالا والمغربي محمد فوزير والكونغولي جونيور كابانانغا وآخر مواجهاتهم والتي كانت في الدور حسمها النيجيري أحمد موسى، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

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أحمد موسى سجل أمام الشباب في الموسم الماضي

وكان آخر هدف نصراوي في مرمى الشباب عن طريق أحد لاعبيه المحليين في عام 2014 والذي سجله محمد السهلاوي الذي سيخوض لقاءه الأول غداً ضد فريقه السابق النصر بعد انتقاله مطلع هذا الموسم إلى أبيض العاصمة.

محمد السهلاوي خلال لقاء سابق ضد الشباب



وفي حال فوز النصر فإنه سيجعل كفته متساوية مع الشباب الذي فاز في 8 لقاءات مقابل 7 خسائر، في حين تعادلا في 7 مواجهات منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009.

ويتفوق الشباب على النصر من خلال عدم الخسارة في مواجهات الديربي حيث لم يخسر في 10 مباريات متتالية ابتداءً من موسم 2008-2009 حتى موسم 2012-2013، في حين أن أطول مدة لم يخسر فيها النصر من الشباب هي الحالية حيث لم يخسر في آخر 6 مباريات جمعتهما في الدوري.