شكرا لقرائتكم مدرب الهلال يحذر من قوة الفيحاء ويؤكد جاهزية كويار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال، أن مباراة ناديه أمام الفيحاء والتي تقام يوم السبت في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستكون قوية.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : سنلعب أمام فريق قوي، وسنحاول أن نركز على الجانب الهجومي، مع عدم نسيان الجانب الدفاعي.

وأضاف: عملنا خلال فترة التوقف الدولي على رفع جاهزية جميع اللاعبين للمباريات، كما أن الثنائي غوستافو كويار ومحمد البريك شاركا في التدريبات الجماعية للفريق مؤخراً.

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وتابع لوشيسكو: لا يوجد مدرب يتمنى أن يخسر عدد من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، لكن يجب علينا أن نفخر بأننا في أحد أكبر أندية القارة الآسيوية، ولدينا مجموعة كبيرة من النجوم الذين يمثلون منتخبات بلادهم.

وتحدث هتان باهبري لاعب الفريق خلال المؤتمر الصحفي حيث أكد أن فريقه يسعى لمواصلة الانتصارات من خلال مباراة الفيحاء، والمنافسة على لقب الدوري من أجل إسعاد الجماهير.

وأضاف: نحن في أتم الجاهزية لمباراة الفيحاء ونريد الوصول إلى النقطة التاسعة.

وكان الهلال فاز في مباراتيه السابقتين في افتتاح الدوري السعودي، على حساب كلاً أبها والرائد، ليحتل المركز الأول برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام صاحب المركز الثاني وحامل اللقب فريق النصر، فيما يحتل الفيحاء المركز الخامس برصيد أربع نقاط.