غيريرو يقترب من تجديد عقده مع دورتموند

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب النجم البرتغالي الدولي رافاييل غيريرو بشكل كبير من تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني. وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند "واصلنا المحادثات في الأسابيع الماضية وهناك اتفاق مع اللاعب لتمديد عقده حتى 2023". وتوج غيريرو، 24 عاما، مع المنتخب البرتغالي بلقب كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016)، وينتهي عقده مع دورتموند بنهاية الموسم الحالي.

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