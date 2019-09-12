شكرا لقرائتكم محمد صلاح "لاعب الشهر" في ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول عن تتويج المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول بجائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس في النادي الإنجليزي. ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي بشبكة تويتر صورة لمحمد صلاح هو يحمل الجائزة: "أفضل لاعب في شهر أغسطس". وساهم المصري صلاح في فوز ليفربول في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي تصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح "لاعب الشهر" في ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.