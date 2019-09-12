إيهاب جلال تفوق على منافسيه من المرشحين لتدريب «منتخب مصر» .. أحمد حسام «ميدو» رفض أن يكون الرجل الثاني في تدريب الفراعنة

الموجز

اقترب إيهاب جلال، المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، من الفوز بسباق تدريب منتخب مصر الأول بعد ارتفاع أسهمه واستبعاد بعض المرشحين السابقين، والذين أعلن عن أسمائهم عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة وفقا لأخبار اليوم المصرية .

إيهاب جلال تفوق على منافسيه من المرشحين لتدريب منتخب مصر

وبحسب مصادر بالجريدة المصرية، داخل اتحاد الكرة، فإن إيهاب جلال تفوق على منافسيه من المرشحين لتدريب منتخب مصر على مستوى الدورات التدريبية والنتائج في آخر 5 مواسم مع الأندية التي تولى تدريبها.

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ويرغب «جلال» في اصطحاب جهازه المعاون ليواصل معه المشوار في تدريب منتخب مصر، وهي العقبة التي تؤثر على عملية التفاوض وحسم الأمر، وهو ما قد يشهد تغييرًا بعد المباراة المُقبلة للمصري البورسعيدي أمام ماليندي التنزاني في الكونفدرالية.

وفي السياق ذاته، ينتظر حسن شحاته، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حدوث معجزة بعيدًا عن مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت ليعود إلى كرسيه المفضل في القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المُقبلة.

وأعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لمصر المقاصة، رفضه عرضًا لتولي تدريب منتخب مصر في وجود مدير تقني لاتحاد الكرة يملك صلاحيات فنية قد تعوق استقلالية عمله في تدريب الفراعنة، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في العمل كمدرب مساعد أو كرجل ثان تحت أي مسمى.

وستشهد الساعات القليلة المُقبلة الإعلان الرسمي عن هوية المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون.