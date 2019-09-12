ريال مدريد يجهز «رقماً مالياً ضخماً» للتعاقد مع «محمد صلاح»

الموجز يبدو أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تخطط للتعاقد مع محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عقب نهاية الموسم الجاري. فبحسب صحيفة "ليفربول إيكو"، فإن ريال مدريد يرصد مبلغ 210 ملايين يورو، للتعاقد مع محمد صلاح عقب نهاية الموسم، مضيفة أن ليفربول يعمل على تسويق "صلاح" بشكل قوي تمهيدًا لبيعه على أمل التعاقد مع ثلاثة لاعبين من خلال الأموال، التي سيجنيها من عملية بيع الفرعون المصري.

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