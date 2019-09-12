إيقاف عداءة ترينيداد أهيي مؤقتا لخرقها قوانين المنشطات









اسماء السيد - أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى الخميس إيقاف العداءة ميشيل-لي أهيي من ترينيداد وتوباغو موقتا على خلفية خرقها قوانين مكافحة المنشطات لجهة عدم الإبلاغ عن مكان تواجدها ثلاث مرات خلال عام.

وكانت أهيي حلت سادسة في سباقي 100 م و200 م ضمن دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، وفي المركز ذاته ضمن سباق 100 م في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن عام 2017.

وكشفت وحدة النزاهة أن إيقاف العداءة البالغة 27 عاما، دخل حيز التنفيذ في 30 آب/أغسطس، ويأتي قبيل بطولة العالم التي تستضيفها الدوحة بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر.

ويخضع عداؤو وعداءات الصف الأول لالتزامات صارمة لتحديد مواقعهم بشكل يومي تحسبا للخضوع لفحوص مفاجئة للكشف عن المنشطات. وفي حال أخفقوا في الابلاغ عن أماكن تواجدهم ثلاث مرات خلال أقل من عام، يواجهون عقوبة الإيقاف لمدة سنتين.