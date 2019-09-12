قاعة في فندق وجلوس حسب الترتيب.. ماذا تغير فى قرعة الدوري الممتاز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

أشرفت اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على قرعة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 التى أجريت ظهر اليوم، الخميس، بحضور مندوبي 18 نادياً.

وحظت القرعة باهتمام وسائل الإعلام المحلية والعربية خاصة بعد تجربة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومساعده حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات فى تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 .

ويرصد الخليج 365 أبرز الاختلافات بين قرعة موسم 2018 - 2019 التى قادها عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق وقرعة 2019 -2020 بقيادة حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات الحالي:

1- المقر × فندق

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الموسم الماضي في مقره بمنطقة الجبلاية فيما قررت اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة اجراء قرعة الموسم الحالي فى قاعة بأحد الفنادق بمنطقة الزمالك.

2- زخم × حصاد

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الموسم الماضي أجريت القرعة في شهر يوليو، الأهلي والمصري يلعبان ببطولة دوري الأبطال والكونفيدرالية في موسم شهد بطولتين إفريقين بسبب تغيير نظام البطولة وتوقيتها، بالإضافة لخوض المنتخب تصفيات كاس الأمم، أما الموسم الحالي فتخوض 4 فرق البطولات الإفريقية، وفريقين آخرين البطولة العربية.

3- جلوس الحضور

جلس ممثلو الأندية الموسم الماضي بشكل عشوائي، فيما تم ترتيب الحضور من ممثلي الأندية هذا الموسم وفقا لترتيب الفرق بدوري الممتاز الموسم الماضي 2018 - 2019.

4- المشاركة في السحب

شارك في سحب القرعة الموسم الماضي ممثلو جميع الأندية، فيما اختارت اللجنة في قرعة الموسم الحالي 3 نجوم للمشاركة في سحب القرعة وهم: عبدالستار صبري، ومحمد زيدان، وأحمد حسن

5- غير موجهة

قرعة الدوري الموسم الماضي كانت موجهة، لتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الأخير من المسابقة، فيما لم توجه قرعة الموسم الحالي ليصطدم الأهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21.