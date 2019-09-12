خاص.. الأهلي يُعدّل عقد أحمد علاء من إعارة لطلائع الجيش لبيع نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أجرى مسؤولو النادي الأهلي تعديلات في بنود عقد انتقال لاعبهم، أحمد علاء، على سبيل الإعارة لنادي طلائع الجيش.

وكان طلائع الجيش قد أعلن في وقت سابق ضم أحمد علاء لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

يلا كورة علم أن الأهلي قد عدّل بند الإعارة الخاص بأحمد علاء لبيع مع نادي طلائع الجيش نهائي؛ لعدم وجود مقعد في قائمة الإعارات بالفريق.

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الأهلي وضع بندًا جديدًا في عقده مع طلائع الجيش يتضمن أحقيته في انتقال اللاعب عقب الموسمين مجانًا.

علاء كان قد انتقل إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي قادمًا من فريق الداخلية إلا أنه لم يحصل على فرص المشاركة بصورة مستمرة.

وتشير الأرقام إلى أن صاحب الـ25 عامًا شارك في ست مباريات بقميص الأهلي بواقع خمس مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر.