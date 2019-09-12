الداخلية: أندية الهبوط قررت تحريك دعوة لإيقاف انطلاق الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، إن أندية الهبوط قررت تحريك دعوة في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أجرى اليوم الخميس قرعة النسخة المقبلة من بطولة الدوري والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري.

وأضاف الدسوقي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن أندية الهبوط وهي الداخلية والنجوم وبتروجت ستقوم برفع قضية في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز لحين البت في الشق الموضوعي للحكم الصادر بعودة هذه الأندية للدوري وإلغاء هبوطها.

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وكانت لجنة التسوية والتحكيم قد أصدرت حكمًا في الجانب المستعجل 3 قرارات ترتب قبول دعوى إلغاء الهبوط شكلًا، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة وذلك في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأكمل الدسوقي تصريحاته : "سيكون هناك قضية أخري سيتم رفعها للحصول علي تعويض مادي لو الدوري بدأ بنفس الأندية التي شملتها القرعة."

واختتم: "الداخلية لا ينوي اللجوء الي الفيفا لكن ناديي بتروجت والنجوم لا يمانعان الذهاب إلي الاتحاد الدولي وتقديم شكوي."

وكان النادي الأهلي قد تُوج بلقب الدوري في النسخة الماضية فيما حل الزمالك في المركز الثاني وبيراميدز في المركز الثالث.