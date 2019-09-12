من فاز باللقب؟.. 5 مواسم جمعت الأهلي والزمالك في العشر جولات الأولى بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قمة مبكرة ستشهدها بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020 بين الأهلي والزمالك على عكس ما كان عليه الحال خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث جرت العادة أن يتم توجيه قرعة الدوري بإبعاد القطبين عن الجولات الأولى ومنتصف جدول الدوري، حيث يتم تأجيل مباراة القمة للجولة الأخيرة بالدور الأول والثاني.

وأسفرت القرعة التي أُجريت اليوم الخميس من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهة مبكرة بين القطبين (الأهلي- الزمالك) في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.. فكم مرة التقى الفريقين في العشر جولات الأولى خلال الألفية الأخيرة ومن فاز باللقب؟

موسم 2000/2001

لم يتصادف أن يلتقي الفريقين بالجولة الرابعة منذ موسم 2000/2001 حيث شهد مواجهة بين القطبين في الاسبوع الثامن من منافسات البطولة.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحقق الزمالك بطولة الدوري في تلك النسخة.

موسم 2001/2002

خلال منافسات الاسبوع التاسع حل الزمالك ضيفًا على الأهلي في المباراة التي أنهاها أبناء ميت عقبة بهدفين لهدف.

تُوج الإسماعيلي ببطولة الدوري في تلك النسخة بفارق نقطتين عن الأهلي.

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موسم 2003/2004

التقى الفريقين في الجولة التاسعة مجددًا، حقق الزمالك الفوز بهدف دون رد سجله جمال حمزة.

تُوج الزمالك ببطولة الدوري في تلك النسخة بفارق 9 نقاط عن الأهلي وصيف الجدول.

موسم 2004/2005

حل الأهلي ضيفًا على الزمالك في مباراة الجولة السابعة، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 4-2.

تُوج الأهلي ببطولة الدوري في تلك النسخة.

موسم 2007/2008

أوقعت القرعة القطبين في مواجهة مبكرة بالجولة الخامسة من بطولة الدوري.

فاز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد ابو تريكة، وتُوج الفريق الأحمر ببطولة الدوري في تلك النسخة.