شادي حسين يقود سيراميكا كليوباترا للفوز على مسافي الإماراتي

قاد شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فريقه للفريق على مسافي الإماراتي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب دار حرس الحدود.
قدم فريق سيراميكا كليوباترا مباراة قوية علىمدار الشوطين، ونجح شادي حسين في تسجيل هدف اللقاء الوحيدة في الدقيقة السابعة والعشرين.
وحرص هيثم شعبان المدير الفني للفريق على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذه المباراة،في ظل ازدحام جدول المبارايات الودية في تلك الفترة، حيث خاض الفريق لقاءا وديا مساء أمام جولدي انتهى بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لانطلاق مباريات دوري الدرجة الثانية، ويسعى الجهاز الفني للوصول إلى قمة الانسجام الفني بين اللاعبين، وكذلك الحالة الفنية والبدنية المطلوبة قبل انطلاق المسابقة.
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