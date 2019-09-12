باهر المحمدي: تعاهدنا على تحقيق الفوز امام الأهلي الليبي غداً

قال باهر المحمدي كابتن النادي الاسماعيلي، أن مسؤولية حمل شارة القيادة لفريق بحجم الدراويش صعبة و شاقة جدا ولكنه سعيد بها.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أهلي بني

غازي، التي تقام مساء غد الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من البطولة العربية، ان جميع اللاعبين يدعمونه جيدا وهو يحاول دائما أن يكون قريبا منهم وعلى قدر المسؤولية.

وأختتم المحمدي تصريحاته قائلاً "اجتمعت بالفريق وتعاهدنا على الفوز غداً وأعلم جيدا أن الجماهير تنتظر الأداء الجيد دائما، و لكننا غدًا لا نفكر سوى بالنتيجة و الفوز فقط".