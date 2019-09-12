خبر سعيد لباريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

شهدت التدريبات الجماعية اليوم الخميس، لفريق باريس سان جيرمان عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي للمشاركة في مران فريق العاصمة. ويتعد باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة

ووفقًا لبرنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن كيليان مبابي عاد للمشاركة في تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة.

وكانت العديد من التقارير تؤكد صعوبة لحاق كيليان مبابي بمواجهة ريال مدريد، عقب تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

الجدير للذكر أن باريس سان جيرمان سيفقد جهود نجمه البرازيلي من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ووفقًا لبرنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن كيليان مبابي عاد للمشاركة في تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة.وكانت العديد من التقارير تؤكد صعوبة لحاق كيليان مبابي بمواجهة ريال مدريد، عقب تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر.الجدير للذكر أن باريس سان جيرمان سيفقد جهود نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة ريال مدريد بسبب الإيقاف.

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