رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولى للطائرة يشيد بتنظيم بطولة العالم للناشئات

عقد أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم رقم 16 للناشئات تحت 18 عاما التى تستضيفها مصر حتى بعد غد السبت ، إجتماعا مع هيدش مالهوتارى الهندى الجنسية مسؤول لجنة التطوير بالاتحاد الدولى للكرة الطائرة ، فى حضور شريف الشمرلى المحاضر الدولى وهويدا مندى المدير التنفيذى للإتحاد الأفريقي ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ، وحسن عابد نائب مدير الإتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية ، تناول الإجتماع طلب الإتحاد المصرى من نظيره الدولى دعم ومساندة مصر خلال الفترة المقبلة ، وإمداد مصر بمدرب

أجنبى عالمى لتولى تدريب قطاع الناشئين ، ومساندة ملف مصر لتنظيم وإستضافة بطولة العالم عام 2021 ، كما تم الإتفاق على تجديد عقد البرازيلى ماركو المدير الفنى لمنتخب الناشئات تحت 18 عاما لمدة عام آخر .

وجه مسؤول لجنة التطوير بالاتحاد الدولى الشكر للقيادة السياسية والرياضية فى مصر على حسن تنظيم بطولة العالم للناشئات التى تزيد فى المستوى التنظيمى والإقامة والاستضافة وكل أوجه التنظيم عن بطولات العالم للكبار ، كما وجه الشكر إلى اللجنة المنظمة العليا للبطولة على حفل

الإفتتاح المبهر ، والمستوى العالمى فى التنظيم ، لافتا إلى أنه فخور بتواجده فى مصر بلد الحضارة والتاريخ ، حيث أصيب بحالة من الانبهار بالحضارة المصرية القديمة بعد الزيارة التى قام بها أمس لمنطقة أهرامات الجيزة .

من جانبه وجه أحمد عبد الدايم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه اللامحدود للاتحاد بصفة عامة وبطولة العالم للناشئات تحت 18 عاما بصفة خاصة ، كما وجه الشكر إلى المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على الدعم الفنى المستمر للإتحاد ، كما تقدم بالشكر إلى الإتحاد الدولى للعبة والدكتور عمرو علوانى نائب رئيس الإتحاد الدولي على وقوفه القوى والفعال مع اللجنة التى تدير الكرة الطائرة المصرية من أجل رفع شأن اللعبة فى مختلف المحافل الدولية والعالمية .