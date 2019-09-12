المدير الفني للأهلي الليبي يعاين ملعب الإسماعيلية

قام الجزائري رشيد بلحوت المدير الفني للأهلي الليبي، بجولة تفقدية لمعاينة ملعب ستاد الإسماعيلية، قبل مواجهة الغد التي تجمعه مع الدراويش فى البطولة العربية . العربية . و على صعيد آخر وصل لاعبو أهلي بنغازي الليبي الى ملعب الاسماعيلية حيث يخوض الفريق الليبي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب المباراة. الليبي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب المباراة. و يلتقي الاسماعيلي و الأهلي الليبي مساء الجمعة على ملعب الاسماعيلية في إطار مواجهات الذهاب بدور ال ٣٢ لكأس محمد السادس للاندية ابطال العرب.

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