أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

أعرب الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بحصوله على جائزة "لاعب الشهر" داخل قلعة الريدز.
وقال الفرعون المصري، خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول عقب استلامه الجائزة: "أنا سعيد بالفوز بالجائزة، لكن أهم شيء هو الفوز بالمباريات".
وأضاف :" فزنا بجميع مبارياتناالشهر الماضي في الدوري، وحصلنا على نتائج جيدة، لذا نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز والحفاظ على الفوز وصدارة البريميرليج".
وأكمل: "أنا في حالة جيدة، الموسم الماضي وقبل الماضي سجلت ثلاثة أهداف بعد 8 أو9 مباريات، لذلك فأن تسجيلهم بعد 3 أو 4 مباريات يشعرني بالسعادة، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز".
والجدير للذكر أن صلاح قاد ليفربول للحصول على العلامة الكاملة بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز ، و تصدر الدوري بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية ليعتلي الصدارة برصيد 12 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.
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