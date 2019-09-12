الإسماعيلي يواجه الأهلي الليبي بالزي الرسمي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الأهلي الليبي غداً الجمعة علي ملعب الإسماعيلية، في دور الــ32 من البطولة العربية. دور الــ32 من البطولة العربية. وانتهى منذ قليل الاجتماع الفني للمباراة، حيث تقرر أن يخوض الإسماعيلي المباراة بالزي الأصفر. للمباراة، حيث تقرر أن يخوض الإسماعيلي المباراة بالزي الأصفر. واختتم الدراويش مرانه اليوم تحت قيادة المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للاسماعيلي.

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