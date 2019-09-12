محمد طلعت للوفد: لم أوقع لسموحة خلال المدة القانونية

أكد محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب، إنه حاول إعادة مقدم العقد الذي حصل عليه، بعد توقيعه للإنتقال إلى نادي سموحة.

وكان نادي سموحة قد تعاقد في يناير الماضي مع محمد طلعت لمدة ثلاث مواسم، قبل أن يقرر اللاعب التراجع عن توقيعه، ليتقدم النادي السكندري برئاسة فرج عامر بطلب، ليسدد طلعت قيمة الشرط

الجزائي في العقد.

وقال طلعت في تصريحات خاصة لبوابة الوفد " حاولت إعادة مقدم العقد الذي حصلت عليه، ولكن تم رفض الأمر دون أن أعلم السبب حتى الأن، وأؤكد أن توقيعي مع سموحة كان في ديسمبر الماضي، أي إنه لم يكن

في المدة القانونية".

وعن تقدم سموحة بشكوى ضده في إتحاد الكرة أشار "لقد وقعت العقد على بياض، وما يقال من سموحة غير صحيح فالطبيعي أن يقولوا أني وقعت في الوقت القانوني ولكن ذلك لم يحدث، ولا اعلم لم كل ذلك اللغط".

واختتم " جددت عقدي مع المقاولون العرب، وقررت إعادة مقدم التعاقد لسموحة، ولكنهم رفضوا ولا افهم لم الإصرار على إضرار مستقبل لاعب لم يتم معه الإتفاق للنهاية".