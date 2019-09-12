محمد صلاح: مواجهة نيوكاسل صعبة ونسعى لتحقيق كل نقطة بالبريميرليج

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول على صعوبة مواجهة فريق نيوكاسل يونايتد السبت المقبل بالدوري الإنجليزي، مشيراً إلي وجود العديد من الأسباب.

وقال صلاح خلال تصريحاته لموقع ليفربول : "دائما ما تكون مواجهتهم صعبة سواء داخل ملعبنا أو خارجه".

وأضاف : "صعوبة المباراة أمام

نيوكاسل تأتي بسبب الطريقة التي يلعبون بها وامتلاكهم لفريق جيد به أكثر من لاعب مميز، كما أن مدربهم جيد أيضا".

وأكمل : "نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والقيام بعملنا من أجل تحقيق الفوز في

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كل مباراة لأن الموسم الماضي خسرنا الدوري بفارق نقطة، لذا نريد فقط التركيز على كل مباراة على حدة".

ويستأنف ليفربول مبارياته بالدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الخامسة من البريميرليج، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.